Scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Indonesia

INDONESIA, 13 AGOSTO - Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 05.08 italiane, corrispondenti alle 11.08 locali, nell’Oceano Indiano orientale in prossimità dell’isola di Sumatra.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.4 sulla scala Richter con ipocentro fissato a circa 35 km di profondità. Epicentro individuato in mare, a pochi chilometri dalle coste sud-occidentali dell’isola di Sumatra, in Indonesia. La zona è altamente sismica e anche nel corso degli ultimi anni si sono verificate altre forti scosse di terremoto, tutte superiori al sesto grado della scala Richter, tra cui la devastante scossa di magnitudo 9.0 che nel 2004 generò lo tsunami che devastò numerosi Paesi dell’oceano Indiano. In quel caso l’epicentro avvenne a nord-ovest dell’isola di Sumatra.

Questa nuova forte scossa è avvenuta davanti alle coste di Ketaun, Penampung e Bengkulu (città con oltre 250.000 abitanti). Il terremoto è stato nettamente avvertito su tutta l’isola di Sumatra e anche più a nord, tra Singapore e Malesia. Scuotimento durato oltre 50 secondi nell’area dell’ epicentro. Non è stata lanciata l’allerta tsunami.

Al momento non risultano danni a cose o persone, ma data l’intensità del sisma la probabilità di danni è abbastanza alta.

Fonte immagine: blitzquotidiano.it

ALESSIA PANARIELLO