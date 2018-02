US Catanzaro Subbuteo: ll subbuteo catanzarese trionfa anche al nord

CATANZARO, 5 FEBBRAIO - Non si ferma l’intensa attività dell’US Catanzaro Subbuteo, in attesa dei prossimi impegni al Sud, in questo fine settimana le aquile con due suoi validi rappresentanti sono state di scena al Nord.

Sabato 3 febbraio a Genova è il solito Domenico Tassone che vince la Scottish Cup, torneo non ufficiale di Subbuteo, organizzato dall’Associazione Subbuteo Club Rebels di Genova che vedeva partecipanti 16 tra i migliori giocatori liguri.

Domenica 4 ad Asti è la volta del calcio da tavolo con l’Open del Piemonte, valevole per il circuito nazionale Fisct, che vede ai nastri di partenza il nostro Luigi Santise nel Torneo Future. Gigi è al suo secondo torneo ufficiale ma non si direbbe, inizia bene, non passa solo per la differenza reti il girone di qualificazione giocato benissimo. Messa subito da parte la delusione, con rabbia e determinazione riesce a vincere inaspettatamente il Torneo Cadetti vincendo 2-0 in finale contro il piemontese Salvati, giocatore dei Warriors Torino.

Ora il club si concentra sui prossimi appuntamenti tra cui il III Open dei due Mari di Maida del 24/25 marzo 2018 che vedrà l’US Catanzaro Subbuteo anche nella veste di Comitato Organizzatore.