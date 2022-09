Scuola: Azzolina, a settembre si torna in classe. "Lo vogliono il ministro e le famiglie"

ROMA, 25 MAG - "A settembre si torna in classe, si torna a sentire la campanella, si torna tra i banchi, come è giusto che sia, come vogliono il ministro e le famiglie. Il Cts risponderà ad una serie di domande che abbiamo posto da quelle risposte lavoreremo" per il rientro a settembre, lo stiamo già facendo. Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al Tg de La 7. "Bisogna ascoltare tutti poi la responsabilità è mia", ha aggiunto.