Scuola: docenti sempre piu' "anziani", Sardegna terza in Italia

CAGLIARI, 8 NOVEMBRE - La Sardegna è la terza regione in Italia nella graduatoria degli insegnanti con età più elevata, superata solo dalla Calabria (51,6%) e dalla Basilicata (49,7%). La media del Sud e' 44,2%, mentre quella nazionale il 40%. Dei 21.992 insegnanti sardi solo il 20 per cento (3.581), ha meno di 44 anni, e appena 271 di questi ne hanno meno di 34.

Lo ha evidenziato un'indagine della Flc Cgil regionale basata sui dati anagrafici degli organici in servizio nell'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria in Sardegna. Gli over 54 raggiungono, invece, una percentuale media regionale del 44,8%, con punte del al 52,2% in Ogliastra, del 51,7% nel Medio Campidano e del 49,7% nel Sulcis. E' Sassari la provincia con la quota più elevata di under 44, pari il 21,1%, seguita da Oristano con il 19,1% e da Cagliari e Olbia con circa il 17%.

"Pur confermando una tendenza a livello regionale molto simile alle regioni del Sud", commenta il segretario regionale della Flc Cgil, Ivo Vacca, "questi dati ci inducono a riflettere su quanto avverrà nei prossimi dieci anni, quando necessariamente si compirà il cambio generazione di quasi la metà del corpo docente". Secondo il sindacato, ci sarà bisogno di nuovi insegnanti che abbiano i requisiti per le immissioni in ruolo, dal momento che già per l'anno scolastico in corso, dei 1.300 posti disponibili (di cui oltre 500 erano legati ai pensionamenti) solo 700 sono stati effettivamente assunti.

"Una situazione legata all'insufficienza del numero di docenti con i titoli richiesti, cioè iscritti alle Gae o vincitori dell'ultimo concorso", spiega Vacca, sottolineando la necessità che venga bandito il concorso annunciato dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, proprio con l'obiettivo di colmare questo gap. La Flc auspica che entro il 2018 esca il bando riservato ai docenti non abilitati ma con tre anni di insegnamento e a quelli abilitati inseriti nelle graduatorie d'Istituto: "Solo in questo modo", sostiene il segretario del sindacato di categoria, "sarà possibile anche per la Sardegna coprire i posti previsti per le immissioni in ruolo, sia quelli dovuti ai pensionamenti dell'anno in corso sia quelli che ci assegnerà il ministero".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ultimatv.it