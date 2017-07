Istruzione, Fedeli: "Assunzioni per 52mila docenti entro il 14 agosto"

ROMA, 04 LUGLIO - Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli fa sapere che quest'anno le assunzioni dei nuovi docenti arriveranno entro il 14 agosto e saranno 52mila i posti disponibili.

Il ministro presenta le novità afferenti all'avvio del nuovo anno scolastico e spiega che i 52mila posti saranno suddivisi in tre tranche: il 60 per cento a favore di nuove assunzioni, il 30 per cento destinato ai trasferimenti e il 10 per cento ai passaggi di cattedra e di ruolo.

Stando a quanto riferito dal ministro al Miur, le 52mila assunzioni sarebbero possibili grazie all'intesa del 9 maggio con il Mef per l'attuazione della legge di bilancio. Prima della Buona Scuola, ricorda la Fedeli, le assunzioni erano in media 24mila l'anno.

"Finora sono 5.200 i docenti, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, che cambiano Regione in base alla loro richiesta", aggiunge il ministro. "Anche quest'anno la mobilità ha permesso a numerosi docenti di avvicinarsi al territorio di origine". Fedeli precisa poi che quest'anno la mobilità sarà su base volontaria: "Nessuno è stato costretto a spostarsi", afferma.

In generale, tra i 52mila posti disponibili rientrerebbero i 15.100 posti di organico di fatto assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell'organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato.

Riferendosi alle assegnazioni provvisorie degli insegnanti e della legge 104, Fedeli rassicura: "Il governo garantirà rigorosamente i diritti degli insegnanti" che richiedono l'applicazione della legge 104, "ma combatteremo strenuamente ogni abuso: chi abusa di un diritto nega il diritto a chi ha diritto.

Daremo corso con una lettera formale a un tavolo con il ministero della Salute, l'Inps, la conferenza Stato-Regioni, perché insieme combatteremo ogni abuso. La legge non può essere usata a maglie larghe. Ci sono cose che non possono essere tollerate".

Luna Isabella

(foto da dire.it)