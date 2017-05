Secchia, ex ambasciatore americano in Italia: "Missione Trump è svolta in lotta terrorismo"

ROMA, 25 MAGGIO – L’ex ambasciatore americano in Italia, Peter Secchia ha definito un “enorme successo” il primo viaggio all’estero del presidente Donald Trump, che ha finora avuto come tappe Israele, l’Arabia Saudita e Roma, e che a breve proseguirà a Taormina per il G7.

“Trump è riuscito finalmente a mostrare il peso delle sue azioni, piuttosto che la confusione mediatica che lo accompagna a Washington” ha dichiarato Secchia in un’intervista al Messaggero. “E’ arrivato a Roma sulla scia del successo della tappa in Arabia Saudita” ha poi proseguito l’ex ambasciatore, sottolineando come il discorso pronunciato dal tycoon al cospetto dei capi arabi abbia avuto un’eco superiore rispetto a quelli dei suoi predecessori.

Per Secchia, inoltre, il successo di Trump a Roma sarebbe da attribuire alle donne che hanno viaggiato con lui, la moglie Melania e la figlia Ivanka, cui andrebbe il merito rispettivamente di aver fatto sorridere il Papa e di aver suscitato grande curiosità tra la gente.

La missione all’estero ha portato Trump a visitare tutti i principali luoghi religiosi, il che potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro l’estremismo terrorista. Secondo l’ex ambasciatore, al ritorno in patria il presidente sarà rafforzato, “perché ha dimostrato di essere in grado di ricostruire e portare a termine trattative, e non soltanto di sparigliare le carte e demolire gli equilibri esistenti”.

Nonostante le promesse fatte in campagna elettorale su una riduzione dell’interventismo americano, per concentrarsi sul migliorare gli USA “all’interno”, sembrerebbe quindi profilarsi una nuova linea di azione del Medio Oriente, tra alleanze, investimenti e forniture di armamenti. “Vedremo al G7 di Taormina quanto questa volontà si estenderà ad altre parti del mondo” ha poi concluso Secchia.

Paolo Fernandes

Foto: washingtonexaminer.com