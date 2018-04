Secondo giorno di consultazioni: Mattarella incontra il PD

ROMA, 05 APRILE – È cominciata alle 10 la seconda giornata di consultazioni, con una delegazione del PD condotta da Maurizio Martina e composta dal presidente Matteo Orfini e da Andrea Marcucci e Graziano Del Rio, rispettivamente capigruppo del Senato e della Camera. La delegazione è giunta al Colle a piedi, come ha fatto il Presidente della Camera Roberto Fico nella giornata di ieri.

“Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino”, ha dichiarato Martina al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il gruppo ha riconfermato l’intenzione di porsi all’opposizione e di battersi per i tagli del costo del lavoro e il reddito di inclusione, per un più stretto controllo della finanza pubblica, per una migliore gestione del fenomeno migratorio e per un rafforzamento del quadro internazionale.Alle 11 è entrata la delegazione di Forza Italia coordinata da Silvio Berlusconi, accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini, mentre a breve entrerà quella della Lega. A chiudere sarà il Movimento Cinque Stelle, nel corso del pomeriggio. La difficoltà della situazione politica attuale potrebbe portare ad un secondo giro di consultazioni a partire dalla prossima settimana.Nel mentre, Mattarella ha stigmatizzato l’impossibilità di applicare il sistema elettorale odierno a una situazione tripartita che mal si adatta a una concezione bipartitica. Con il suo monito, il Presidente della Repubblica avverte le forze politiche affinché non restino ancorate a logiche che non esistono più.