Segrate, aveva sparato alla testa l\'ex moglie e tentato il suicidio: entrambi morti

SEGRATE (MILANO), 26 MAGGIO - Aveva sparato alla propria ex moglie nella giornata di ieri, prima di tentare il suicidio. Sono morti entrambi dopo una lunga agonia due ex coniugi in fase di separazione. L’episodio era accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Segrate (Milano), in via Benvenuto Cellini. L’uomo avrebbe da prima cercato un chiarimento, primo del colpo in testa fatale alla donna e del suicidio tentato poi tramutatosi in definitivo decesso.

L’accaduto in pieno centro, nel parcheggio di via Cellini. Secondo la ricostruzione, la donna morta sarebbe la 35enne Antonietta Di Nunno, mentre l’ex marito è un uomo di 38 anni, Ciro Sorrentino, appena uscito dal carcere a causa di precedenti per droga. I due erano stati trasportati in condizioni già disperate e compromesse in ospedale, dopo l’arrivo del 118 e delle Forze dell’ordine.

La donna era stata ricoverata d’urgenza al Policlinico, ma dopo poche ore i medici ne avevano costatato il decesso a seguito di morte cerebrale. L’uomo, ricoverato invece all’ospedale San Raffaele, sarebbe morto in mattina. Anche le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi. La donna si sarebbe trasferita a Segrate dalla madre a Segrate dopo un pesante litigio avvenuto nella giornata di mercoledì. Poi il tentativo di chiarimento ricercato dall’ex marito, che l’avrebbe raggiunta in scooter, per poi spararle due colpi alla testa a seguito del drammatico nuovo litigio.

foto da: news.leonardo.it

Cosimo Cataleta