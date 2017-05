Segrate, spara alla ex moglie e tenta di suicidarsi

SEGRATE, 26 MAGGIO - Ciro S., un uomo di trentotto anni, con la scusa di un incontro chiarificatore con la ex moglie, l'ha colpita in testa con arma da fuoco e, in seguito, ha tentato di suicidarsi.

L'omicidio è avvenuto in un parcheggio in via Benvenuto Cellini a Segrate, in provincia di Milano. L'uomo, dopo aver colpito la donna, si è portato la pistola alla tempia e ha premuto il grilletto davanti ad alcuni testimoni.

Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Ciro si trova al San Raffaele, mentre la donna, Antonietta, di trentacinque anni, è al Policlinico. Le loro condizioni, a detta dei medici dei due ospedali, sono davvero molto critiche.

Ciro, uno spregiudicato già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha sparato con una 6x35, una pistola di piccolo calibro di cui ancora non si sa la provenienza. Potrebbe essersela procurata tramite le sue conoscenze criminali.

Il movente, sui cui ancora stanno indagando i carabinieri, potrebbe essere legato al fatto che la moglie avrebbe voluto separarsi senza però avere il consenso del marito. Per questo motivo i litigi andavano avanti ormai da molto tempo, fino al tragico evento di ieri.

Chiara Fossati

immagine da isolaverdetv.it