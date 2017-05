Segrate, spara alla moglie per strada e poi tenta suicidio. Gravissima la donna

SEGRATE, 25 MAGGIO - Un uomo di 46 anni ha sparato alla sua ex sua moglie alla testa, una 50enne, prima di tentare il suicidio. I due, ormai in via di separazione, sarebbero in condizioni gravissime. L’aggressione sarebbe avvenuta attorno alle ore 16 a Segrate (Milano), in via Benvenuto Cellini. Entrambi sono stati ricoverati d’urgenza, in condizioni non confortanti. L’uomo è ricoverato al San Raffaele, mentre la donna sarebbe al Policlinico. Sul caso indagano i carabinieri, in attesa di ricostruire l’esatta e completa dinamica della vicenda.

foto da: lettera43.it

Cosimo Cataleta