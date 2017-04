Segretario di Stato Usa Tillerson: al G7 a Lucca poi andrà a Mosca

LUCCA, 11 APRILE – La crisi in Siria è stato l’argomento principale durante i primi colloqui dei ministri degli esteri del G7, iniziato ieri presso palazzo Ducale a Lucca.

Due giorni in cui i ministri degli affari esteri dei paesi più industrializzati, riuniti per l’annuale incontro, e l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Mogherini, affronteranno i temi internazionali presenti nell’agenda. Gli argomenti di cui si discuterà sono: la lotta al terrorismo, i problemi diplomatici causati dalle ultime azioni intraprese dalla Corea del Nord. Non mancheranno i colloqui su temi già noti, quali la situazione in Libia ed in Ucraina.

L’intento principale del meeting sarà quello di trovare una posizione comune su come affrontare la crisi siriana, dopo che Londra ha ipotizzato nuove sanzioni su Siria e Russia. Il ministro Alfano, per raggiungere lo scopo di una intesa comune sull’affaire Siria, ha convocato una riunione con i capi delle diplomazie di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Turchia e Qatar.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Tillerson, ha fatto sapere che subito dopo il G7 sarà diretto verso Mosca per incontrare il ministro degli affari esteri, Lavrov, per vagliare una possibile intesa che prevede l’eventualità, per Assad, di abbandonare il potere in Siria, obiettivo bramato dall’amministrazione americana.

Intanto il presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, si è recato, oggi, in visita a Mosca, la prima nella Federazione russa. Durante questa prima giornata, dei tre giorni di visita, il Capo dello Stato incontrerà il premier Medvedev, con cui parlerà di cooperazione economica e culturale. Nella stessa giornata incontrerà Vladimir Putin per uno scambio di opinioni su questioni chiave delle relazioni tra i due paesi e su temi internazionali.

immagine da: corriere.it

Caterina Apicella