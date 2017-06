Sei arresti per traffico internazionale di stupefacenti tra Caserta e Napoli

NAPOLI, 8 GIUGNO 2017 - I carabinieri hanno dato esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, tra Castel Volturno (CE) e Napoli, emesse dal gip del capoluogo campano nei confronti di altrettanti indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento nasce da una indagine che, tra il 2014 e il 2016, ha portato alla scoperta di due distinte organizzazioni - una composta da tunisini e l'altra da nigeriani - che specializzate nel portare in Italia ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

L'eroina e la cocaina venivano acquistate all'estero, in particolare in Olanda, ed erano poi distribuite in diverse regioni italiane - Campania, Lazio, Liguria, Umbria e Toscana - attraverso corrieri che ingerivano ovuli oppure la trasportavano occultata all'interno di automobili, in vani appositamente ricavati.

Le indagini hanno consentito di documentare numerosi episodi di spaccio e di sequestrare circa 5 chili di eroina, 100 grammi di cocaina e oltre 9.000 euro in contanti. Nell'ambito delle operazioni sono state arrestate arrestare 33 persone in tutto.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it