Crotone, sei quintali di botti in casa: denunciato trentenne

CROTONE, 24 DICEMBRE – Sequestrati oltre sei quintali di botti di genere vietato da personale della Questura di Crotone, reparto prevenzione crimine di Cosenza e della Polizia municipale di Crotone.

Denunciata una persona, G.S., di trent’anni, per detenzione illegale di artifizi pirotecnici. Il materiale esplodente e pirico scoperto durante una perquisizione domiciliare attuata nell'ambito dei servizi disposti dal Questore di Crotone per contrastare il fenomeno del commercio e della detenzione abusiva di botti, era nascosto sia al piano terra dell'abitazione dell'uomo sia in un locale adibito a garage. I botti, tra i quali 726 pezzi per un peso complessivo di oltre 42 chilogrammi del tipo altamente pericoloso e non reperibile sul mercato, sono stati catalogati e posti sotto sequestro.

Luna Isabella

(foto da primocanale.it)