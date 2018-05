Sellia Marina Incidente stradale sulla SS106 coinvolte una Toyota Yaris, Lancia Y ed una BMW (Foto)

SELLIA MARINA 13 MAGGIO - Incidente stradale sulla SS106 loc. Chiubica nel comune di Sellia Marina. Tre le autovetture coinvolte una Toyota Yaris una Lancia Y ed una BMW.

Le dinamiche in corso di accertamento.Due donne ed una bambina ferite in modo lieve sono state trasportate dal personale Suem118 presso struttura ospedaliera per controlli.

Disagi per la viabilità. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture. L'incidente avvenuto a poche centinaia di metri dalla sede dei vigili del fuoco.