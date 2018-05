Sellia Marina: incidente stradale sulla SS106, coinvolte un\'auto ed una moto

SELLIA MARINA, 21 MAGGIO – Un pericoloso incidente stradale si è verificato sulla SS106, coinvolgendo un’auto ed un centauro.

La collisione è avvenuta nel tratto della statale in cui si trova lo svincolo da cui parte la strada che conduce alla frazione di Uria. Ancora da accertare le circostanze dell’impatto, che ad ogni modo ha riguardato esclusivamente due veicoli, una Ford Fiesta ed una Harley Davidson.

I due conducenti sono risultati feriti, ma in modo lieve: il motociclista è stato prontamente trasportato in ospedale con un’autoambulanza, mentre la donna che si trovava alla guida della Ford è stata presa in cura dal personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente.

Nel frattempo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco adoperandosi per la messa in sicurezza dei mezzi (i quali avrebbero altrimenti ostruito la viabilità) nonché della sede stradale, data la presenza di detriti e di carburante sversato da uno dei due veicoli coinvolti nell’impatto.