Sellia Marina Bandiera Blu 2018

SELLIA MARINA, 07 MAGGIO - La FEE (Fondation for Environmental Education) ha conferito al Comune di Sellia Marina la Bandiera Blu 2018!

Il più importante Attestato di Riconoscimento Ambientale a livello Internazionale conferito al nostro Comune durante la solenne cerimonia svoltasi a Roma nella sala Convegni del CNR ( Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Sellia Marina, da oggi, può vantare di essere tra i Comuni d'Italia più importanti per la qualità delle Acque di Balneazione, per la tutela dell'Ambiente e per i Servizi Turistici offerti!

Come Amministrazione Comunale, in questi anni, abbiamo fatto tanto, uno sforzo enorme, per ottenere la Bandiera Blu e, oggi finalmente, fa parte del patrimonio Comunale.

Un riconoscimento che avrà straordinari risvolti in tema di sviluppo turistico e di crescita economica e sociale per la Nostra Comunità!

L'obiettivo Bandiera Blu è stato possibile anche grazie al contributo di tutti i Cittadini, Istituzioni, Operatori, Imprese, Associazioni, ecc. e tale dovrà rimanere nei prossimi anni!

#Auguri, Congratulazioni e #Grazie a Tutti!

Cittadini selliesi, all'Istituto Comprensivo, agli Operatori Turistici e Commerciali alle Imprese dei servizi Turistico-Ambientali, alle Associazioni ed a tutta l'Amministrazione Comunale.

Velia Alvich