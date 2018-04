Semifinali Champions, il Real espugna Monaco: Bayern sconfitto per 2-1

MONACO DI BAVIERA, 26 APRILE - Servirà un’impresa al Bayern Monaco per ribaltare il 2-1 con cui il Real Madrid di Zinedine Zidane ha espugnato, ieri sera, l’Allianz Arenza, portandosi ad un passo dalla terza finale consecutiva di Champions League. Un’impresa come quella che serviva alla Juventus contro i Blancos, un’impresa che lo stesso Bayern sfiorò nei quarti di ritorno della scorsa stagione, quando i tedeschi andarono a Madrid per ribaltare il 2-1 subito in casa: ma finì 4-2 per il Real, seppur tra tante polemiche arbitrali.

I bavaresi giocano meglio e poco prima della mezzora trovano il meritato vantaggio: James Rodriguez lancia in profondità Kimmich, che incrocia col destro e batte un colpevole Navas, posizionato male e convinto forse più del cross che del tiro del terzino tedesco. Il Bayern meriterebbe il raddoppio, sfiorato più volte, ma deve anche fare i conti con la sfortuna: prima l’immediato infortunio di Robben, poi ad alzare bandiera bianca per un problema all'inguine è Boateng. Ribery ha una clamorosa occasione al 41′ ma sbaglia incredibilmente lo stop davanti a Navas. E il Real punisce: poco prima dell'intervallo cross dalla destra di Carvajal, Ronaldo prepara l'ennesima sforbiciata ma capisce che la palla è troppo lunga e allora lascia a Marcelo che con il sinistro trova l'angolino basso di Ulreich, che non può arrivarci.

Nella ripresa per il Madrid fuori Isco e dentro Asensio. Il copione inizialmente si ripete: nuovamente Bayern in costante forcing offensivo e Real in difficoltà per i primi dieci minuti, prima che Rafinha sbagli un facile passaggio a centrocampo, scatti il contropiede letale dei Blancos e Asensio, servito da Lucas Vazquez, trafigga i bavaresi. Nel finale Lewandowski, smarcato bene da Tolisso, manca il 2-2 e così per la sesta gara consecutiva a vincere sono le merengues. Cristiano Ronaldo e compagni hanno ora un piede in finale: sarebbe la terza in tre anni.

Claudio Canzone

Fonte foto: skysport.it