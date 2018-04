Semifreddo al mascarpone

Vi propongo un dolce al cucchiaio molto semplice ma gustoso, da preparare velocemente con ingredienti reperibili in casa anche all'ultimo minuto.



Ingredienti:

350g di mascarpone

125 g di zucchero

1 bustina di vaniglia

70g di burro

1 cucchiaino di cacao

gherigli di noce (in alternativa frutta candita)

Procedimento:

In una terrina lavorare il burro con lo zuccheo ( lasciare sciogliere bene il burro) e la vaniglia fino ad ottenere un composto omogeneo. Incorporare il mascarpone (volendo possiamo sostituire il mascarpone con la ricotta) e il cacao. Distribuire la crema nelle coppette, decorare con la frutta candita o le noci. Tenere in frigo almeno una ventina di minuti e...pronta per essere assaporata.