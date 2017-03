Senato: approva disegno di legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati

ROMA, 01 MARZO - Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge contenente le norme per la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

La votazione è avvenuta con il consenso di 170 senatori, 50 contrari ed otto astenuti. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha enunciato alcuni principi su cui si basa il testo approvato, come "Il divieto di respingimento, l'accelerazione della procedura di identificazione, uniformata in tutto il territorio nazionale, la garanzia dell'assistenza sanitaria e dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'impegno a garantire prioritariamente il ricongiungimento familiare laddove possibile, in linea anche con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea”.

Il divieto di respingimento (principio di non-refoulement) disciplinato dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, all'art.33 prevede che "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche". Il provvedimento dovrà tornare all’esame della Camera.

immagine da: ilpost.it

Caterina Apicella