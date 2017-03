Senato, Minzolini presenta lettera di dimissioni

ROMA, 28 MARZO - Augusto Minzolini ha presentato quest'oggi al Senato la sua lettera di dimissioni da parlamentare. Ora le dimissioni devono passare al vaglio dell'Assemblea di Palazzo Madama, che può decidere di accettarle o respingerle.

Nel corso di un intervento al programma televisivo 'L'aria che tira' su La7, l'ex direttore del Tg1 ha detto: "Oggi mi sono dimesso. Sono andato stamattina e ho presentato la lettera. Perché sono una persona seria e non prendo lezioni da altri. La lettera l'ho presentata alla Presidenza del Senato".

Il senatore di Forza Italia, condannato a due anni e mezzo per peculato con sentenza passata in giudicato perché avrebbe speso con le carte di credito della Rai una cifra pari a circa 65mila euro in un anno e mezzo, aveva annunciato le probabili dimissioni alla vigilia del voto contro di lui, ma l'Aula di Palazzo Madama ha impedito a voto segreto la sua decadenza in applicazione della legge Severino lo scorso 16 marzo.

Luigi Cacciatori

Immagine da newsitaliane.it