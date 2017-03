Il Senato ha respinto la richiesta di decadenza per Minzolini

ROMA, 16 MARZO- Il Senato ha respinto la decadenza di Augusto Minzolini. Nel novembre 2015, l'ex direttore del Tg1 era stato condannato il via definitiva dalla Corte di Cassazione per peculato continuato, a causa dell'uso indebito della carta di credito messagli a disposizione dalla Rai. Il Senato ha respinto la decadenza di Augusto Minzolini. Nel novembre 2015, l'ex direttore del Tg1 era stato condannato il via definitiva dalla Corte di Cassazione per peculato continuato, a causa dell'uso indebito della carta di credito messagli a disposizione dalla Rai.

In 137 hanno votato a favore dell'o.d.g di Forza Italia finalizzato a respingere la deliberazione della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama, che lo scorso luglio aveva dichiarato Minzolini decaduto dal suo mandato in nome della Legge Severino. 94 i no e 20 gli astenuti.