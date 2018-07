Senegalese insultato e picchiato mentre lavorava

PARTINICO, 29 LUGLIO - Ennesimo caso di aggressione ad uno straniero: ieri sera un richiedente asilo senegalese di 19 anni è stato aggredito e insultato a Partinico (Palermo). Il giovane stava lavorando in un bar in piazza Caterina.



Il ragazzo stava servendo dei clienti quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani che lo ha aggredito, provocandogli delle ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette giorni. Da quanto riferisce nella sua denuncia ai carabinieri, i giovani lo avrebbero insultato al grido di "Vattene via sporco negro".



Racconta il senegalese: "Non ho reagito perchè non alzo le mani. Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità - da cui è ospitato dal 2016 - mi hanno insegnato che non si alzano le mani". I carabinieri stanno indagando.



Il ministro dell'Interno Salvini minimizza il clima che si è creato nelle ultime settimane: "L'allarme 'razzismo' è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città", dice Salvini.

[Foto: palermo.blogsicilia.it]



Danilo De Rosa