Sensibilità e poesia con "Non stancarti di andare"

Roma, 5 dicembre - In un mondo in cui l’antagonismo diventa la regola globale tra comunità diverse, “Non stancarti di andare”, pregevole romanzo grafico scritto con profonda emotività da Teresa Radice e disegnato con eccellente respiro da Stefano Turconi, apre spazi di sensibilità e di poesia.

Percorsi oggi decisamente rari, in cui però Bao Publishing ha voluto investire proponendo questo volume che, a nostro modesto avviso, rappresenta una pietra miliare nel fumetto contemporaneo. Con un coinvolgimento autentico il lettore viene trasportato in una storia d’amore in cui non si edificano barriere, ma si riesce a dare ascolto al profondo e innato desiderio umano di superare le distanze, facilitando con le suggestioni di Iris e di Ismail — i due protagonisti della storia — la comprensione del senso dell’esistenza. Ottima proposta editoriale da te-nere assolutamente nella propria biblioteca domestica.

Maurizio LOZZI