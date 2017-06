Sento doppio: dieci racconti dove i rumori sono protagonisti

Per leggere ed entrare nello spirito di Sento Doppio, libro d'esordio del giornalista Riccardo Marra, per gustarselo a fondo, bisogna avere orecchio, si bisogna avere orecchio. Tutti i racconti nelle prime righe ci propongono dei suoni, del tipo TRRR TAC TRRR TAC, oppure DLIN DLIN DLIN, MEOOOOOOWWWWW UHHHHH. Una sorta di colonna sonora fatta di suoni stridenti, rumori che fanno da cornice alle storie, che ti aiutano ad essere lì, sul luogo del racconto.

I racconti sono brevi, alcuni fulminanti e hanno sempre un finale a sorpresa, divertente, spiazzante e surreale. Il linguaggio è dialettale, incisivo, veloce, sincopato, che da ritmo alla lettura e ti viene voglia di arrivare alla fine, di scoprire cosa si inventerà adesso per chiudere il racconto.C'è sempre, infatti, un colpo di scena finale. A volte è un terremoto a “risolvere” una questione difficile che si è creata durante un ricevimento importante, dove la responsabile della sala e un parroco tiranneggiavano i camerieri. Di sottofondo il rumore dello stadio, l’urlo dei tifosi per il gol della propria squadra. Il terremoto consente ad un malcapitato cameriere di sbeffeggiare i tiranni sventolando involontariamente dai pantaloni rotti i propri genitali, tra l’imbarazzo e il divertimento generale. Giustizia è fatta.In un altro racconto un proprietario di uno scalcinato autosalone riceve una proposta incredibile da un cliente: comprare una vecchia e scassata Panda in cambio di in una meravigliosa carrozza trainata dai cavalli. Memorabile e spassosa la descrizione del passaggio della carrozza in autostrada. Non manca del cinismo irriverente e qualche risata amara. È divertente e disperato allo stesso tempo, ad esempio, il tentativo di una nipote nel nascondere alla nonna la scomoda verità sul suo lievito madre. Oppure è beffarda la storia di Giovanni, il ragazzo che non riusciva mai a portare a termine i suoi scherzi. Solo una volta ci riesce ma a carissimo prezzo! In sottofondo i rumori continuano ad accompagnare le sorprese e i colpi di scena che si rincorrono riga dopo riga: TRRRRRRRRRRRR, TRRR, TAC SCIUFFF.

Riccardo Marra, Sento doppio Augh! Edizioni 2017, Euro 12,00