Sequestrate 8 tonnellate di coralli rari nel porto di Genova

GENOVA, 22 MARZO - Maxi-sequestro di 8 tonnellate di coralli in via d'estinzione nel porto di Genova: i militari delle Fiamme Gialle del capoluogo ligure, in collaborazione con il Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane, hanno individuato una partita di coralli originaria delle Isole Salomone, a bordo di una motonave mercantile proveniente da Singapore. La merce era destinata ad una nota azienda del ponente ligure specializzata nella lavorazione e nel commercio di conchiglie e fossili da collezione.

La licenza di esportazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Ambientali delle Isole Salomone che accompagnava la merce e' risultata non valida. Si tratta di uno dei sequestri piu' imponenti mai operati in Italia di specimen protette in via di estinzione e sottoposte alla tutela della convenzione di Washington; un'enorme quantita' di coralli la cui illecita e indiscriminata estrazione di frodo dal 'reef' oceanico, spiega la Finanza, rappresenta una pratica in grado di generare gravi danni all'ecosistema.Le oltre 8 tonnellate di coralli, appartenenti a 7 differenti specie di antozoi in pericolo di estinzione, estratti dalla barriera corallina dell'arcipelago del Pacifico meridionale, non potendo essere importate sul territorio comunitario, sono state sottoposte a sequestro. Il responsabile dell'azienda e' stato denunciato.