Sequestrati 118.000 prodotti contraffatti in un negozio cinese di Paola

PAOLA, 13 APRILE 2017 - I militari della Guardia di Finanza di Paola hanno sequestrato circa 118.000 prodotti contraffatti in un negozio di un cittadino di origine cinese.

I finanzieri, nel corso di un controllo, hanno potuto verificare che numerosi prodotti risultavano non essere in regola con le normative in vigore. Tra i prodotti sequestrati numerosi articoli elettrici ed elettronici non a norma; giocattoli privi di marcatura o con marcatura non conforme, senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e correlate avvertenze in lingua italiana, sull'uso e sull'età minima degli utilizzatori, sulla eventuale nocività del prodotto e sui materiali utilizzati per il loro confezionamento; dispositivi di protezione individuale non conformi alla specifica normativa; cosmetici privi delle normali informazioni sulla sicurezza.

Secondo gli inquirenti, il mancato rispetto degli obblighi di leggi avrebbe potuto causare effetti nocivi per la salute e l'incolumità degli acquirenti.

Il titolare del negozio rischia adesso una pesante sanzione amministrativa, oltre alla confisca dei beni non conformi.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it