Vibo Valentia: sequestrati 13 mila prodotti pericolosi e denunciato amministratore dell\'impresa

VIBO VALENTIA, 31 AGOSTO – La Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato ben tredicimila prodotti pericolosi, per un valore complessivo che ammonta a oltre 100 mila euro.

Luogo del sequestro un grande magazzino gestito da cittadini cinesi: denunciato l'amministratore dell'impresa. Nell'ambito di controlli più generali sul territorio, i finanzieri avrebbero notato alcuni prodotti esposti in vendita nel suddetto esercizio che avrebbero destato sospetto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza. Ritenuti potenzialmente pericolosi per i più piccoli e per i consumatori meno vigili, gli stessi finanzieri hanno poi proceduto con il sequestro.

Gli ulteriori accertamenti effettuati hanno portato infatti alla scoperta di piccoli elettrodomestici, giocattoli, prodotti per la cura della persona, materiale sanitario/elettrico ed utensilerie varie, alcuni dei quali recanti il marchio CE contraffatto, messi in vendita violando le norme a tutela dei consumatori: sulle etichette non erano affisse neanche le basilari informazioni in lingua italiana. Ulteriori approfondimenti di natura fiscale sarebbero in corso.

