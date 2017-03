Sequestrati beni per 22 milioni a coniugi imprenditori

FERRARA, 6 MARZO - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ferrara ha effettuato nella giornata odierna un sequestro di beni immobili e denaro che ammonterebbe ad una cifra pari a circa 22 milioni di euro. Titolare dell'ingente patrimonio, da quanto riportano i media locali, sarebbe una coppia di coniugi imprenditori di origine marocchina, che in passato hanno ricevuto una condanna per frode fiscale.

La confisca è avvenuta nelle province di Ferrara, Forlì, Modena, Rovigo e Roma. Ulteriori dettagli della vicenda saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Da quanto emerso, risulta possibile che siano state sequestrate quote di società e proprietà ad esse collegate, un complesso residenziale di 20 appartamenti in provincia di Forlì dal valore di tre milioni, una villa a Ferrara, villette a schiera e appartamenti in alcune località del ferrarese e nelle province di Roma, Rovigo e Modena.

Luigi Cacciatori

Immagine da nextquotidiano.it