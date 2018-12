Sequestro beni per 2 mln in Calabria per inchiesta fondi Afor

VIBO VALENTIA, 22 DICEMBRE - Avrebbero distratto fondi dell'Afor, l'azienda forestale della Calabria ora trasformata in Calabria Verde, grazie alla complicita' della societa' finanziaria Cooperfin Spa. Lo ha scoperto la Guardia di finanza della Compagnia di Vibo Valentia, grazie alle indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catanzaro. Sono quattro le persone coinvolte nell'inchiesta, alle quali e' stato contestato il reato di peculato e turbata liberta' degli incanti, con un sequestro preventivo d'urgenza di beni pari a due milioni di euro.



L'indagine ha delineato i rapporti intercorsi, tra il 2013 e 2014, tra l'Afor e la societa' finanziaria CooperFin Spa, evidenziando rapporti illeciti tra l'amministratore delegato della finanziaria e tre dirigenti apicali di Afor. I quattro, in particolare, avrebbero distratto risorse pubbliche tramite il "partner finanziario" Cooperfin. Il sequestro ha riguardato immobili, auto di lusso e somme di denaro nella disponibilita' delle persone coinvolte sino a quasi due milioni di euro, in Calabria e in Campania.