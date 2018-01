Sequestro minore: chiesta condanna a 27 anni per ex pugile Ricci

ROMA, 31 GENNAIO - Ventisette anni di reclusione: è la richiesta di condanna che il pm Claudia Terracina ha avanzato in corte d'assise nei confronti del pugile romano Mirco Ricci, accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla minore età della vittima, per aver rapito il 20 aprile del 2016 un bambino di 9 anni per costringere sua madre a pagare una partita di droga, per un importo pari a 5mila euro.

Il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto la condanna degli altri tre imputati che avrebbero preso parte a questo sequestro mettendo a disposizione l'appartamento dove il piccolo fu tenuto nascosto per due giorni salvo poi essere tratto in salvo dalla polizia.

La richiesta è di 26 anni a Palma Condemi e 16 anni a Francesca Ricci, rispettivamente madre e sorella dell'ex campione intercontinentale Wba e detentore del titolo italiano nei mediomassimi, e 11 anni a Sonia Cataldi, zia del bambino.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilmessaggero.it