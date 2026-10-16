Sequestro record sull'Appennino: 600 piante di marijuana scoperte dai Carabinieri

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Un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri ha portato al sequestro di una vasta piantagione di marijuana sull'Appennino tosco-emiliano. L'area boschiva, situata in una zona impervia, nascondeva oltre 600 piante di cannabis, pronte per essere raccolte e immesse sul mercato illegale.

Come si è svolta l'operazione

I militari della stazione di Loiano, coadiuvati dal Nucleo operativo e radiomobile di San Lazzaro di Savena e dai Nuclei Carabinieri Forestale di Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro, hanno effettuato perlustrazioni mirate al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, hanno individuato un'estesa coltivazione illegale dotata di attrezzature idrauliche per l'irrigazione e la cura delle piante.

Sequestrati anche gli impianti di irrigazione

Oltre agli arbusti di marijuana, gli agenti hanno posto sotto sequestro gli impianti utilizzati per la coltivazione, tra cui sistemi di irrigazione e altri strumenti per la manutenzione delle piante. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti e comunicato alla Procura di Bologna, che coordina le indagini.

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Indagini in corso per identificare i responsabili

Gli accertamenti proseguono per risalire ai responsabili della piantagione e ricostruire l'eventuale rete di produzione e distribuzione della droga. Le forze dell'ordine stanno analizzando ogni indizio per comprendere la portata dell'operazione illegale e individuare eventuali complici.

Il sequestro rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella regione e testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata legata al narcotraffico.