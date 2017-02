Sere B, Verona-Spal 0 a 0. Tifoso precipita dalla curva Nord

VERONA, 21 FEBBRAIO - La partita di serie B di ieri sera, battuta tra Verona e Spal, si è conclusa con uno 0-0, e un incidente per uno dei tifosi, precipitato dalla Curva Nord.

Il Verona è quasi sempre rimasto in campo avversario, mentre la Spal è rimasta spesso dietro la linea della palla. Nella prima mezzora solo un'azione di Schiattarella ha fatto emozionare i tifosi, rubando la palla a Fossati ed entrando in area, per poi passarla a Floccari che, però, ha bloccato la conclusione apparentemente vittoriosa.

Il ritmo della partita non è mai stato troppo alto, e si è abbassato sempre di più con il passare del tempo.

Il secondo tempo si è aperto con il primo cartellino giallo per Floccari e il secondo per Mora, che non giocherà la prossima partita con il Perugia. Intanto il Verona ha provato a mandare in porta un gol, con Bessa che ha tentato di caricare un destro che, però, ha preso il palo.

L'Hellas, verso gli ultimi minuti, le ha tentate tutte pur di segnare un gol, ma la Spal si è rivelata molto forte in difesa.

I minuti di recupero sono stati interminabili, soprattutto a causa del calcio di punizione battuto da Del Grosso che, però, è andato a vuoto.

La partita si è conclusa quindi con uno 0 a 0, ma le emozioni non sono mancate nemmeno sugli spalti, da cui uno dei tifosi della Spal è precipitato. Secondo i soccorso avrebbe riportato solamente qualche piccola frattura.

Chiara Fossati

immagine da www.lapresse.it