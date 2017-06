Sergio Brio, l\'ultimo stopper Juventino commenta il calcio italiano (Video)

CATANZARO, 24 GIUGNO - “L’ultimo stopper” è questo il titolo del libro autobiografico di uno dei più grandi atleti che la storia del calcio, ed in particolare quella della Juventus, possa ricordare. Stiamo parlando di Sergio Brio, questo grande calciatore che si è reso indiscusso protagonista per 16 anni di una delle squadre più importanti del panorama europeo.

Le nostre telecamere lo hanno raggiunto presso la rinomata gioielleria Megna di Catanzaro Lido dove ha incontrato i numerosi fan accorsi per incontrare il proprio idolo: da coloro che lo videro giocare a chi, giovanissimo, ne ha sentito parlare riguardo le sue incredibili prestazioni calcistiche.



Ai nostri microfoni Brio ha presentato il suo libro "L'ultimo stopper" specificando come il ricavato di questo libro avrà un fine molto importante: sarà completamente devoluto in beneficienza in collaborazione con le grandi associazioni che lottano per sconfiggere i tumori. Inoltre l'ex calciatore ed allenatore ha anche commentato il panorama calcistico attuale, sono stati fatti riferimenti al "caso Donnarumma" - che lui definisce come una situazione mal gestita - e uno sguardo è andato anche alla difficile situazione che sta riguardando il Catanzaro Calcio.

Filippo Coppoletta