Serie A, 24/ma giornata: bene Milan e Roma, l\'Inter ritrova la vittoria

ROMA, 12 FEBBRAIO - La ventiquattresima giornata di Serie A si apre il 9 Febbraio con il match tra Fiorentina e Juventus, vinto dai bianconeri per 2 reti a 0. Protagonisti l’ex viola Federico Bernardeschi, autore di un gol da calcio di punizione, e il solito Pipita Higuain.

Sabato 10 Febbraio è stato il turno di SPAL - Milan, di Crotone - Atalanta e del big match di giornata Lazio – Napoli. I rossoneri in trasferta hanno surclassato l’avversario battendolo con un secco 4 a 0, incasellando un altro risultato utile per la corsa all’Europa. Termina invece con un pareggio la sfida tra i calabresi e i bergamaschi, 1 a 1 il risultato finale.

Alle 20:45 Lazio e Napoli hanno dato vita ad un match spettacolare che ha visto vincitrice la squadra allenata da Sarri, che passata in svantaggio dopo pochi minuti, è riuscita a reagire con grinta, segnando ben 4 reti e portando a casa una vittoria importante per il mantenimento della prima posizione in classifica.

Domenica 11 Febbraio le altre partite. Match avaro di emozioni alle 12 tra Sassuolo e Cagliari, terminato a reti inviolate; l’Inter grazie alla giocata del giovane Karamoh riesce a vincere in casa contro il Bologna trovando una preziosissima vittoria che la rilancia al terzo posto in classifica; il Chievo cade in casa contro il Genoa per 0 a 1; la Sampdoria invece batte in casa il Verona per 2 reti a 0.

Nel posticipo si affrontano invece Roma e Benevento: si impone la squadra allenata da Eusebio di Francesco per 5 a 2, che in virtù di questo risultato scavalca la Lazio in classifica: segnali importanti provengono dal giovane turco Cengiz Under, autore di una doppietta e di un assist.

Federico Ferro

fonte immagine ilpost.it