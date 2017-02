Serie A: altra sconfitta per il Crotone, bene la Lazio. Ecco le partite di oggi per la 25^ giornata

ROMA, 19 FEBBRAIO – Si fanno sempre più flebili le speranze del Crotone di rimanere in Serie A. Per i ragazzi di Nicola è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, maturata contro l’Atalanta per 1-0, grazie alla rete del classe ’94 Andrea Conti. Si tratta di una striscia negativa che pare aver vanificato lo scatto di orgoglio dei calabresi che aveva portato alla vittoria nello scontro diretto contro l’Empoli, esattamente quattro giornate fa. Il Crotone, dunque, non approfitta del passo falso dell’Empoli stesso in casa contro la Lazio, che continua il suo percorso molto positivo in campionato battendo i toscani per 2-1 grazie ai gol di Immobile (68’) e Keita (80’), in rimonta dopo il momentaneo vantaggio dell’Empoli con il gol di Krunic.



L’Atalanta, invece, continua a sognare un posto in Europa, mantenendo un punto di vantaggio sulla Lazio e agganciando il quarto posto, nella speranza di un passo falso dell’Inter che sarà impegnata alle 12.30 a Bologna.



Le sfide che sembrano promettere maggiore spettacolo sono Roma-Torino – alle 18.00 – e Milan-Fiorentina che andrà in scena nel posticipo delle 20.45.

Gli uomini di Spalletti dovranno necessariamente avere la meglio sul brillante Toro di Mihajlović per rispondere alla vittoria della Juve, che è momentaneamente a +10 sui giallorossi. Il posticipo di stasera, invece, farà luce su quale delle due squadre potrà essere più attrezzata per rientrare nel zona Champions League.



Ecco tutte le partite della 25^ giornata di Serie A:

Juventus-Palermo 4-1

Atalanta-Crotone 1-0

Empoli-Lazio 1-2

Bologna-Inter (12.30)

Chievo-Napoli

Pescara-Genoa

Sampdoria-Cagliari

Udinese-Sassuolo

Roma-Torino (18.00)

Milan-Fiorentina (20.45)



Classifica momentanea:

Juventus 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48, Lazio 47, Inter 45, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9