Serie A: Bologna-Milan 0-1

BOLOGNA, 09 FEBBRAIO - Nel recupero della 18a giornata di Serie A, al Dall’Ara, il Milan batte 1-0 il Bologna e avvicina Inter e Atalanta al 5° posto.

Buon inizio per i rossoneri, che però rimangono in 10' al 37' per l'espulsione di Paletta (doppia ammonizione). Stesso destino per Kucka al 14' st. Il Milan vince dopo quattro sconfitte di fila. Donnarumma salva su Krejci, poi all'89' una magia di Deulofeu serve a Pasalic l'assist-vittoria.

Deulofeu corona infatti una prestazione da sogno con l'assist a Pasalic che, dopo aver perso due occasioni, segna a porta vuota il gol che vale molto più dei tre punti. Grave errore di testa di Krafth che favorisce Deulofeu: Da Costa salva sullo spagnolo e sulla respinta Pasalic non riesce a tenere basso il pallone e arriva il vantaggio. I padroni di casa puntano sulle ripartenze, invano. Ora il Milan si prepara ad affrontare la Lazio.

Luna Isabella

(foto da expoitalyonline.it)