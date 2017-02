Serie A: Cagliari-Juventus 0-2

CAGLIARI, 13 FEBBRAIO – Quinta vittoria consecutiva per la Juventus, che ieri sera al Sant’Elia ha battuto il Cagliari 2-0, concludendo la 24/a giornata di serie A. I bianconeri salgono così a 60 punti, a più sette dalla Roma (53).

Prima della partita è stato il momento di Gigi Riva (“Rombo di Tuono”), l’ex stella del Cagliari infatti è stato premiato con il Collare d’Oro, la massima onorificenza per uno sportivo italiano, consegnato direttamente dal presidente del CONI Giovanni Malagò.

Inizia il match. Il Cagliari parte più aggressivo ma rimane poco performante, la Juve dall'altra parte è sotto tono, ma deve comunque frenare i rossoblù rimediando due gialli: prima Lichtsteiner su Borriello e poi Chiellini per un'entrataccia su Barella. Il Cagliari accelera, ma basta una minima distrazione e al 37' Marchisio, fin lì anonimo, trova l’assist per Higuain che, tenuto in gioco da Pisacane e un po' dimenticato dai centrali rossoblù, si infila e batte Rafael. Il Cagliari accusa il colpo e va negli spogliatoi, sotto, ma con una buona prova.

Per il Pipita si tratta della settima gara consecutiva a segno.

Inizia il secondo tempo. Il Cagliari dopo soli due minuti subisce il colpo del ko, al 47esimo il Higuain raddoppia grazie ad un assist di Dybala da centrocampo, battendo per la seconda volta Rafael. La gara si placa, Cuadrado si fa ammonire ingenuamente proseguendo l'azione dopo il fuorigioco fischiato, Rastelli rilancia Ionita e toglie Dessena. Anche Allegri decide di cambiare: esce Marchisio, sostituito da Pjanic, che appena entrato viene steso da Barella. Secondo giallo per il rossoblù, Cagliari in 10. Sotto di un uomo, la squadra di Rastelli continua a tenere bene il campo, ma la partita si conclude senza che segnino gol.

Giulia Piemontese

(immagine da: calcioweb.eu)