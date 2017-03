Serie A, colpo Napoli a Roma: 1-2 e terzo posto consolidato

ROMA, 4 MARZO - Colpo di scena nell’anticipo pomeridiano della 27° giornata del campionato italiano: passa infatti il Napoli all’Olimpico contro la Roma (1-2) avvicinando il secondo posto a due punti ma ponendo probabilmente di fatto la parola fine alla corsa scudetto. Lo stop interno della Roma potrebbe infatti permettere alla Juventus di Allegri di portarsi a +10 (e + 12 sul Napoli) e avvicinare ancor più le possibilità di vittoria nella competizione.

E’ una sfida esplosiva quella dell’Olimpico, nonostante gli impegni settimanali previsti per le semifinali della Tim Cup e le sconfitte subite da Roma e Napoli per mano di Lazio e Juve. Archiviati i due stop, le due squadre hanno dato vita ad una sfida avvincente e dalle tante emozioni, soprattutto nel convulso finale di gara. Finale di gara che ha visto la Roma sfiorare il pareggio ad un minuto del termine, con una clamorosa parata di Reina sul Perotti, su un tiro sporcato dalla difesa partenopea e finito sul palo grazie al riflesso decisivo del portiere spagnolo.

Per il Napoli si tratta di una vittoria fondamentale, con la doppietta di un Mertens sugli scudi che permette alla squadra di Sarri di portarsi a quota 57, a soli due punti dal secondo posto della Roma. E’ una vittoria dunque dal valore elevatissimo, considerata la intricata corsa al terzo posto per la qualificazione ai preliminari della prossima Champions, ora più consolidato nonostante il buon momento di Atalanta e Lazio ed una Inter ancora alla finestra, impegnata domani sul campo del Cagliari.

Brusco stop invece per gli uomini di Spalletti, che trovano la seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop nel derby di andata di Coppa con la Lazio. Una sconfitta che allarma, per come maturata e per il sogno scudetto probabilmente svanito, senza dimenticare il ritorno del Napoli in ottica secondo posto. Per gli uomini di Spalletti sarà subito tempo di ripartire e rimettersi in corsa, in una gara la cui sconfitta può ritenersi meritata ad analizzare i 90 minuti complessivi, ben amministrati dal Napoli.

Il quadro del sabato sarà completato invece dagli anticipi delle 18 e delle 20.45 con Samp-Pescara e Milan-Chievo. Per la squadra di Montella si tratta dell’ultima spiaggia per agganciare la difficile corsa Champions, considerati i ritmi del Napoli e le tante squadre davanti ai rossoneri. Nella giornata di domani, apertura con la rivelazione Atalanta nell’anticipo di pranzo contro la Fiorentina di Sousa. Completeranno il quadro Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo, Udinese-Juventus, e Bologna-Lazio (20.45)

foto da: legaseriea.it

Cosimo Cataleta