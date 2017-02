Serie A: inarrestabile la Juve, tonfo del Napoli in casa. Ecco le partite di oggi

ROMA, 25 FEBBRAIO – Continua la marcia inarrestabile della Juventus, che nell’anticipo di ieri sera allo Stadium ha infilato la 30a vittoria consecutiva in casa, ai danni dell’Empoli di Martusciello. Una vittoria fondamentale per la squadra di Max Allegri, soprattutto visto il clamoroso KO di ieri pomeriggio del Napoli al San Paolo contro la squadra rivelazione di questo campionato, l’Atalanta. I bianconeri ora sembrano aver tagliato fuori definitivamente i partenopei dalla corsa Scudetto, in attesa del big match di stasera tra Inter e Roma.



Napoli-Atalanta 0-2



Il Napoli interrompe la striscia di imbattibilità che portava avanti da 14 giornate, mentre i bergamaschi si dimostrano ancora una volta la vera sorpresa di questa Serie A, che li vede addirittura a soli 3 punti di distacco in classifica dalla squadra di Sarri. Sognare un posto in Europa, ora che si avvicina la primavera calcistica, non costa nulla, soprattutto con un allenatore di esperienza e carisma come Gasperini e una rosa giovane piena di entusiasmo, che sembra non essere appesantita dalle responsabilità che producono i grandi risultati. A firmare la vittoria dell’Atalanta è stato proprio un giovane, Mattia Caldara (classe ’94), di proprietà della Juventus, che con una sorprendente doppietta ha piegato i partenopei e fatto un prezioso regalo alla società che ne detiene il cartellino.



E’ stata una partita molto intensa, in cui il Napoli ha giocato leggermente sotto ritmo rispetto ai suoi standard casalinghi, ma ha comunque prodotto diverse occasioni da goal che non è riuscita a concretizzare. In particolare, da registrare, due traverse nel primo tempo con Insigne e Mertens. L’Atalanta ha trovato un goal per tempo: al 28’ del primo tempo con Caldara che ribadisce in rete di testa un corner e al 70’ con un bel tiro al volo che ha spiazzata Reina.

Il goal del definitivo 0-2 è arrivato appena tre minuti dopo un’espulsione che poteva cambiare le sorti della partita, ai danni di Kessié per doppia ammonizione. I bergamaschi hanno retto bene, comunque, l’impatto finale del Napoli e hanno portato a casa i tre punti.



Juventus-Empoli 2-0



Solito copione per i pentacampioni d’Italia, che ottengono l’ennesima vittoria allo Stadium ai danni della quartultima della classe, l’Empoli, che ha comunque un discreto margine sul Palermo (+8) e può permettersi una relativa tranquillità.

Era una Juve molto diversa quella di ieri sera. Un 11 titolare parzialmente rivoluzionato, con Neto tra i pali, Rugani che affiancava Bonucci in difesa, Marchisio in mediana insieme a Pjanic e, soprattutto, Sturaro schierato come esterno dei tre trequartisti (nel 4-2-3-1) e Mandzukic al centro dietro a Higuain.



Molto buono il primo tempo dei toscani, che riescono a tenere bloccato il risultato non solo attraverso una buona difesa, ma anche grazie a buone trame di gioco, seppur senza particolare concretezza negli ultimi metri. Molte occasioni comunque per i bianconeri nella prima frazione, soprattutto sui piedi e sulla testa di Mario Mandzukic, che non sfrutta più volte grandi giocate dei suoi compagni in rifinitura. Il croato, però, trova presto il modo di rimediare ai suoi errori e al 52’ propizia il goal del vantaggio della Juve, con un bel colpo di testa che Skorupski – a cui verrà attribuito un autogol – non riesce a bloccare. Da quel momento la partita si mette in netta discesa per gli uomini di Allegri, che congelano la partita grazie ad una bella girata di sinistro di Alex Sandro al 65’. I bianconeri sono momentaneamente a +10 sulla Roma, impegnata stasera nella complicata trasferta a San Siro contro l’Inter. Il Napoli, invece, viene risucchiato a -12.



Ecco le partite in programma per oggi e domani:



Palermo-Sampdoria (12.30)

Chievo-Pescara

Crotone-Cagliari

Genoa-Bologna

Lazio-Udinese

Sassuolo-Milan

Inter-Roma (20.45)

Fiorentina-Torino (lunedì 20.45)

Ecco invece la classifica aggiornata:

Juventus 66, Roma 56, Napoli 54, Atalanta 51, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Samp 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.



Carlo Giontella





