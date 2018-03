Serie A, domani sera il big match Juve-Milan

TORINO, 30 MARZO - La trentesima giornata di Campionato di Serie A, si aprirà con la partita del Bologna contro la Roma e si chiuderà con il big match serale tra la Juventus capolista ed il Milan di Gattuso.

La squadra di Allegri, in piena corsa per lo scudetto ma anche per la Champions, affronterà domani sera in casa, alle 20.45, il rinvigorito Milan di Gattuso.

La Juventus non può concedersi passi falsi in Campionato, visto che il Napoli è ad un soffio di distanza. Chiellini è recuperato, così come Cuadrado che però partirà dalla panchina. Buffon torna titolare, in difesa Lichtsteiner, Benatia, Asamoah ed il pisano. In avanti Higuain e Dybala, al centrocampo Pjanic e Matuidi. Restano i dubbi sul modulo e quindi anche su chi saranno gli altri due titolari.

Poi il tecnico juventino ritroverà Bonucci: "Credo che per lui sia una serata speciale, una partita speciale. Leo ha dato molto alla Juventus, la Juventus ha dato tantissimo a lui. Poi questa estate ha fatto una scelta, come fa un professionista, ha voluto cambiare aria. Credo che rimanga nel cuore dei tifosi juventini [..] domani lo ritroviamo da avversario.

Attenzione poi al Milan, che delle ultime dieci partite ne ha vinte otto. Secondo Gattuso, il Milan non può sbagliare."Ci stiamo giocando qualche cosa di importante che fino a pochi mesi fa era impensabile." La probabile formazione potrebbe essere: Donnarumma in porta, Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessie, Biglia e Bonaventura a centrocampo e poi Suso, Cutrone e Calhanoglu in attacco.

Diana Sarti

Foto: Quotidiano.net