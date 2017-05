Serie A, è festa Juve: 3-0 al Crotone e Scudetto conquistato con una giornata d\'anticipo

TORINO, 21 MAGGIO – La Juventus è Campione d’Italia per la sesta volta consecutiva. I bianconeri si impongono per 3-0 sul Crotone in un match senza storia, grazie alle reti di Mandzukic e Dybala nel primo tempo e di Alex Sandro nella ripresa, e conquistano lo Scudetto con una giornata d’anticipo. Solo l’aritmetica tiene invece in piedi le speranze di salvezza dei pitagorici.

LA PARTITA – La Juve, reduce dal trionfo in Coppa Italia con la Lazio, si presenta in campo con l’ormai abituale un 4-2-3-1. Dybala, Cuadrado e Manzukic agiscono alle spalle del pipita Higuain. Dall’altra parte il Crotone conferma il classico 4-4-2 con il quale è riuscito a conquistare ben 17 punti nelle ultime sette gare. In avanti, Tonev preferito a Trotta per affiancare Falcinelli.

La partita inizia quasi da subito in discesa per i bianconeri. E’ il dodicesimo minuto quando Cuadrado mette in mezzo un ottimo pallone dalla destra: Higuain manca l’impatto con la sfera ma Mandzukic è lesto a concludere in rete con un tap-in vincente. Cordaz battuto e 1-0 Juventus. Al 39’ Dybala scarica su un ispiratissimo Cuadrado, che viene steso da Ceccherini al limite dell’area. E’ lo stesso argentino ad andare sul pallone: conclusione nel sette e 2-0 in cassaforte. Nella ripresa prosegue l’assolo bianconero: gli uomini di Nicola non riescono infatti ad impensierire in alcun modo Gianluigi Buffon, se non con due conclusioni fuori misura di Barberis. La Juve continua ad attaccare, e all’83’ fa 3-0 su calcio d’angolo. Corner battuto da Dybala ed incornata di Alex Sandro convalidata grazie alla goal-line technology.

I NUMERI – Ventotto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, settantacinque reti segnate e solo ventisei subite, questo l’impressionante ruolino di marcia della squadra di Allegri. Troppo, per le inseguitrici Roma e Napoli, entrambe protagoniste di un’eccellente stagione. Degli ultimi dieci campionati a girone unico, infatti, ben sette sono stati assegnati al di sotto di quota 87 punti (che sarà presumibilmente raggiunta dai giallorossi) e di questi cinque con meno di 86 punti (che gli azzurri otterranno in caso di successo con la Sampdoria nell’ultima di campionato).

SOGNO TRIPLETE – Con lo Scudetto di oggi, il sesto consecutivo, la Juventus si avvicina ulteriormente a replicare quanto riuscì all’Inter di Mourinho nel 2010: vincere nella stessa stagione Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il 3 giugno, a Cardiff, sarà il Real Madrid di Zidane l’ultimo ostacolo tra i bianconeri e la storia.

Paolo Fernandes

Foto: quotidiano.net