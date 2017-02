Serie A: i risultati della 23/a giornata

NAPOLI, 5 FEBBRAIO - La ventitreesima giornata della Serie A TIM continua a regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. La domenica si apre con la sconfitta a sorpresa del Milan, superato tra le mura amiche per 1-0 dalla Sampdoria. Dopo lo spettacolare 1-7 del Napoli al Dall'Ara di Bologna, nelle partite delle 15 si registra poi un'altra goleada: l'undici laziale di Simone Inzaghi supera, grazie a quattro reti di Parolo, il Pescara di Oddo con il punteggio di 6-2.

LA PARTITA DELLE 12:30 Domenica amara per i tifosi rossoneri. Il Milan, chiamato a riscattare l'opaca prova di Udine, si fa sorprendere per 1-0 dai blucerchiati di Gianpaolo. Prima Bertolacci che impegna Viviano, poi Deulofeu che colpisce il palo, illudono la squadra di Montella. E' la compagine doriana infatti a passare avanti al 70' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Luis Muriel. Nel finale doppio giallo per Josè Sosa e punteggio che rimane sullo 0-1.

PESCARA-LAZIO All'Adriatico di Pescara va in scena quella che indubbiamente è la gara più spettacolare della giornata odierna. Dopo il doppio vantaggio firmato Parolo nei primi 15', la squadra abruzzese si riorganizza e trova il goal che riapre il match con Benali. L'occasione di pareggiare i conti arriva 7 minuti dopo, quando dal dischetto Caprari si fa neutralizzare il calcio di rigore fischiato dall'arbitro Giacomelli. L'appuntamento con il 2-2 è pero solo rinviato: al 41' Gaston Brugman supera Marchetti e riequilibra il match prima dell'intervallo. Nella ripresa è un assolo laziale. Ancora Parolo, poi Keita ed Immobile portano i biancocelesti sul 5-2. Sigillo finale ancora del centrocampista ex Cesena, che al 77' realizza la quarta rete personale e fissa il risultato sul 6-2

ATALANTA-CAGLIARI Continua la spettacolare avanzata della squadra bergamasca, praticamente insuperabile tra le mure amiche. L'undici di Gasperini si impone con un secco 2-0 firmato Alejandro Gomez sul Cagliari di Rastelli. I nerazzurri archiviano la pratica nei primi 20' grazie alla doppietta dell'Italo-Argentino, poi controllano in tranquillità il resto del match, con la squadra sarda che non impensierisce mai l'estremo difensore Berisha. Tre punti preziosi, che portano l'Atalanta a quota 42, momentaneamente in parità con l'Inter atteso stasera dalla difficile trasferta dello Juventus Stadium.

IL CENTRO CLASSIFICA Finisce 0-0 la partita del Bentegodi tra Chievo e Udinese. Match decisamente privo di emozioni e scialbo, con entrambe le squadre che stentano a trovare la porta avversaria. Unica nota di rilievo il doppio giallo di Bostjan Cesar che costringe i clivensi con l'uomo in meno negli ultimi dieci minuti di gara. Più avvincente invece il match di Marassi, con il Sassuolo corsaro in terra ligure. Decisiva la rete di Pellegrini alla metà del primo tempo, che consente ai neroverdi di scavalcare proprio la squadra di Djuric e di agganciare a quota 27 Bologna e Cagliari.

TORINO-EMPOLI I toscani, reduci dalla sonora batosta nello scontro salvezza contro il Crotone, fermano la rincorsa granata alla zona Europa League. La squadra di Mihajlovic passa al decimo minuto con una rete del solito Belotti, servito da Adem Ljiaic. La risposta empolese arriva allo scadere della prima frazione di gara e porta la firma di Manuel Pucciarelli. Nel secondo tempo il Toro ha la possibilità di tornare in vantaggio, ma Iago Falque dagli undici metri trova la pronta risposta di Skorupski. Sempre il portiere ex Roma, nel finale, salva su Iturbe. 1-1 il finale.

