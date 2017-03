Serie A, i risultati della 29Â° giornata

MILANO, 19 MARZO - Nessuna grande sorpresa nel 29° turno di campionato, considerati i risultati della giornata di ieri e quella di oggi, che si concluderà con il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo. Sfida aperta tra gli uomini di Spalletti e Di Francesco, con una Roma che deve vincere per restare in corsa scudetto, dopo il successo preziosissimo della Juventus a Genova contro la Samp.

In testa, si diceva, i tre punti della Juventus indirizzano i bianconeri verso il sesto titolo consecutivo, dopo la qualificazione in Champions ai danni del Porto. Il sorteggio e la sfida con il Barcellona non distraggono tuttavia i bianconeri, mentre già si sogna il triplete visto l’ottimo vantaggio in campionato e una semifinale in Coppa con discreto vantaggio sugli avversari del Napoli, in attesa del ritorno al San Paolo.

Aria ben diversa si respira invece sul fronte Roma, la cui vittoria con il Lione non è bastata ad evitare l’eliminazione del turno. L’eliminazione in Europa League fa il paio con la complicata sfida in Coppa contro la Lazio, dopo il derby dell’andata malamente perso. L’obiettivo secondo posto resta l’obiettivo più credibile, ma gli uomini di Spalletti sono oggi chiamati a vincere, considerato il momentaneo sorpasso del Napoli.

Per la squadra di Sarri, l’obiettivo secondo posto si rende sempre più concreto, alla luce dei pareggi di Lazio e Inter, che hanno frenato a Cagliari e Torino. Il terzetto Lazio-Inter-Atalanta, con i biancocelesti avanti di due punti rispetto alle altre, pare ormai indirizzarsi verso una lotta al quarto posto, tuttavia non valevole per il piazzamento Champions, ormai sempre più indirizzato verso i partenopei.

Un piccolo passo in avanti lo ha invece compiuto il Milan di Montella, avvicinando la zona Europa grazie alla vittoria interna con il Genoa. Per l’altra milanese, la frenata di Torino è risultata inaspettata alla luce delle tante occasioni mancate, soprattutto con un Perisic in giornata no. Torna a vincere invece l’Atalanta di Gasperini, che aggancia così l’Inter dopo la batosta subita nella precedente giornata. Vittoria in extremis invece per la Fiorentina, che fa il colpo al gong contro il Crotone.

Chiusura con la zona salvezza: ad ipotecarla il Bologna, che sfata il tabù casalingo con un sonoro successo ai danni del Chievo (4-1). Con lo stesso punteggio, l’Udinese conduce il posticipo domenicale delle 18 con un sempre più malcapitato Palermo. Altra sconfitta invece per l’Empoli, che conserva tuttavia il vantaggio sulle ultime tre.

I RISULTATI:

TORINO – INTER 2-2

MILAN-GENOA 1-0

EMPOLI- NAPOLI 2-3

ATALANTA-PESCARA 3-0

BOLOGNA-CHIEVO 4-1

CAGLIARI-LAZIO 0-0

CROTONE-FIORENTINA 0-1

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-1

UDINESE-PALERMO 4-1 (85’)

ROMA-SASSUOLO 20.45

Classifica: Juventus 73, Napoli 63, Roma 62, Lazio 57, Inter 55, Atalanta 55, Milan 53, Fiorentina 48, Sampdoria 41, Torino 40, Chievo 38, Udinese 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12

foto da: legaseriea.it

Cosimo Cataleta