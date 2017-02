Serie A, il Napoli travolge il Bologna 7-1

BOLOGNA, 5 FEBBRAIO 2017 - Partita scoppiettante quella di ieri al Dall'Ara, dove il Napoli ha battuto il Bologna con un sonoro 7-1 nell'anticipo della 23/a giornata di serie A.

Goal e spettacolo non si sono fatti attendere troppo. I partenopei, infatti, passano immediatamente in vantaggio al 4' con un colpo di testa di Hamsik e raddoppiano dopo due minuti con Insigne.

Al 25' Reina blocca un rigore di Destro concesso dopo un fallo di mano in area di Callejon, che rimedia anche un'ammonizione e che si farà espellere subito dopo per un'entrata in ritardo su Nagy.

La superiorità numerica degli emiliani, però, dura solo pochi minuti. Al 32' viene espulso di Masina, con un rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Dalla punizione, il Napoli va sul 3-0 al 33' con Mertens. Pochi minuti dopo, il Bologna accorcia al 36' con Torosidis ma al 44', ancora con Mertens, arriva il quarto goal per gli azzurri. Nella ripresa, gli ospiti vanno in rete altre tre volte, con Hamsik (70' e 74') e Mertens (90').

Statistiche alla mano, il Napoli non aveva mai vinto con un risultato così alto in trasferta. Un successo che vale il secondo posto provvisorio, scavalcando la Roma. In casa azzurra, inoltre, si avvicina un altro traguardo che sta per essere infranto: il capitano Hamsik è a sole 6 reti da Diego Armando Maradona nella speciale classifica dei migliori goleador del club.

Daniele Basili

immagine da calcionapoli1926.it