Serie A, il punto dopo la seconda giornata

ROMA, 28 AGOSTO - La seconda giornata di campionato ha cominciato a delineare l’andamento delle squadre più in forma e di quelle chiamate invece già a recuperare. Le vittorie di Milan e Napoli hanno confermato come quest’anno la lotta scudetto possa coinvolgere molte squadre, mentre la Juventus ha ancora dimostrato di essere la squadra da battere dopo sei titoli consecutivi.

In gran spolvero la squadra di Allegri, nonostante le polemiche sul Var e sulla moviola in campo, contestata in diversi episodi che hanno fatto discutere. Sugli scudi il numero 10 Paulo Dybala, che ha mostrato un’ottima forma e una invidiabile capacità di andare al goal e di risollevare la squadra nei momenti più difficili, come accaduto nei primi dieci minuti con il Genoa.

Tra le grandi, la Roma è l’unica a non essere a punteggio pieno, dopo la sconfitta con l’Inter dell’ex Spalletti. Se a Roma ci si lecca dunque le ferite per la sfortunata prestazione con i nerazzurri, con tre pali e palle gol sprecate, può invece sorridere l’Inter, che ha subito ingranato la marcia con due ottime vittorie giunte con grandi squadre.

Bene anche il Milan di Montella, nonostante l’opaca prestazione con il Cagliari sotto il punto di vista del gioco. Tuttavia i tre punti consegnano qualche certezza in più e forse consapevolezza nei propri mezzi, con una squadra ancora da decifrare dati i diversi cambiamenti apportati. Non è invece una novità il Napoli di Sarri, bravo ad imporsi con una Atalanta ancora ferma a zero punti nonostante l’ottimo campionato dello scorso anno. I partenopei restano invece i principali candidati al titolo assieme alla Juventus, in un campionato che si preannuncia spettacolare e forse infuocato. Con la novità Var, che pare stia al contrario alimentando parecchie polemiche.

Tra le novità del campionato merita una menzione la Spal, che si ritrova già a 4 punti dopo due belle gare con Lazio e Udinese. La vittoria sul gong con i friulani rappresenta una delle maggiori sorprese della giornata di ieri, mentre resta da rivedere la Fiorentina di Stefano Pioli, già nei guai dopo il tonfo interno con la Samp, a punteggio pieno assieme a Juve, Inter, Napoli e Milan.

foto da: legaseriea.it

Cosimo Cataleta