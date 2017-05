Serie A, il punto sul turno pomeridiano: male l\'Inter, bene Lazio e Napoli

MILANO, 7 MAGGIO - Arriva un altro verdetto dalla giornata numero 35 del campionato di calcio italiano: la retrocessione del Palermo dopo tre anni, a seguito dell’inutile pari a Verona contro il Chievo (1-1). La retrocessione dei rosanero, nell’aria da parecchi turni, fa il paio con quella del fanalino di coda Pescara, fermo a 14 punti e condannato dalla matematica calcistica.

Detto verdetto è peraltro l’unico di una giornata per certi versi anche spettacolare e ricca di gol. Non è arrivato il titolo della Juventus, fermata da un combattivo Toro e dal gioiello di Ljajic. Il pareggio di Higuain permette tuttavia agli uomini di Allegri di tenere vicinissimo il traguardo. Basteranno infatti tre punti per il sesto titolo consecutivo. Punti che potrebbero anche giungere dallo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma di Spalletti, momentaneamente scavalcata dal Napoli dopo il successo casalingo dei partenopei contro il Cagliari (3-1).

Con un Mertens strepitoso ed un Insigne ancora una volta tra i migliori, i ragazzi di Sarri vincono e convincono, portandosi a quota 77. Per la Roma arriva invece il difficile impegno di San Siro contro il Milan di Montella. Una vittoria dei rossoneri permetterebbe di allontanare la concorrenza del sesto posto, considerato l’ennesimo stop dei cugini nerazzurri e il pari al gong della Fiorentina di Sousa (2-2 contro un buon Sassuolo).

Grande spettacolo invece all’Olimpico, con la valanga Lazio che strapazza la Samp con un perentorio 7-3. La vittoria degli uomini di Inzaghi conferma la grande qualità della rosa laziale e del calcio espresso nel corso di una stagione positiva, il cui accesso ai preliminari dell’Europa che conta resta negato solo per la grande forza delle prime tre della classe.

Continua invece la caduta dell’Inter, ormai crollata sotto il profilo atletico e psicologico. Il sesto posto magari potrebbe non interessare, ma pesano le prestazioni e la mancanza di reazione degli uomini di Pioli, la cui esperienza sulla panchina nerazzurra giunge di fatto al capolinea. E anche da qui partirà il consueto valzer di panchine, con il tecnico in procinto di finire alla Fiorentina. L’ennesimo stop porta la firma di un grande ex, quel Goran Pandev tra gli uomini più determinanti del Triplete interista. Il gol del macedone regala tranquillità al Genoa, che resta davanti all’Empoli e soprattutto a cinque lunghezze di vantaggio dal terz’ultimo posto.

La lotta salvezza resta di fatto uno degli ultimi nodi da scegliere, rispetto a verdetti quasi ormai completi. Non molla infatti il Crotone, capace di passare sul campo del Pescara e tenere accesa la fiamma salvezza. Il successo dei calabresi tuttavia non riduce le distanze con la quart’ultima piazza, a causa del successo casalingo dell’Empoli (3-1 al Bologna).

A chiudere il turno poi l’Atalanta di Gasperini, impegnata ad Udine alla Dacia Arena. 1-1 il punteggio finale, in una gara che contava di fatto ben poco, considerata la tranquilla posizione di entrambe le squadre. Prossima giornata sabato e domenica 13 e 14 maggio, con il clou Roma-Juventus a chiudere una giornata ricca di sfide interessanti, da Torino-Napoli sino a Fiorentina-Lazio.

RISULTATI 35° GIORNATA:

NAPOLI-CAGLIARI 3-1

JUVENTUS-TORINO 1-1

UDINESE-ATALANTA 1-1

CHIEVO-PALERMO 1-1

EMPOLI-BOLOGNA 3-1

GENOA-INTER 1-0

LAZIO-SAMPDORIA 7-3

PESCARA-CROTONE 0-1

SASSUOLO-FIORENTINA 2-2

MILAN-ROMA stasera ore 20.45

Classifica: Juventus 85, Napoli 77, Roma 75, Lazio 70, Atalanta 65, Milan 59, Inter 56, Fiorentina 56, Torino 50, Sampdoria 46, Udinese 44, Chievo 42, Cagliari 41, Sassuolo 40, Bologna 38, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 28, Palermo 20, Pescara 14

Cosimo Cataleta