Serie A, il punto sulla 30°giornata prima del clou Napoli-Juventus

MILANO, 2 APRILE - Si chiude con qualche sorpresa il pomeriggio domenicale della 30° giornata del campionato di calcio italiano, che si concluderà con il clou di stasera Napoli-Juventus (calcio di inizio ore 20.45) e il posticipo del lunedì tra l’Inter di Stefano Pioli e la Sampdoria allo stadio Giuseppe Meazza.

Partendo dagli anticipi della giornata di ieri, tiene il passo la Roma di Luciano Spalletti, vittoriosa nel sabato serale contro un Empoli ormai in caduta libera. Il 2-0 dei capitolini permette di tenere viva una piccola fiamma scudetto, in attesa di (buone) notizie dal clou del San Paolo, dove la Juventus potrebbe ipotecare il campionato. Non sarà semplice, in una sfida infuocata e contro uno degli avversari più duri del campionato.

Chi continua a non mollare, assieme alla Roma, è la Lazio rivelazione di Simone Inzaghi, che fa il colpo a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2). I biancocelesti toccano dunque quota 60 e confermano il quarto posto a tre punti dalla zona Champions. Distacco che potrebbe risultare invariato nel caso di sconfitta napoletana nel posticipo di stasera. Sempre in ottica Europa, da segnalare il netto successo dell’Atalanta, che umilia il Genoa a Marassi (0-5).

Frena bruscamente il Milan a Pescara (1-1). La papera di Donnaruma costa caro ai rossoneri, che non riescono a scavalcare (momentaneamente) i cugini nerazzurri e vedono sempre più lontana l’Europa. Europa di cui è a caccia anche l’Inter di Pioli, chiamata a vincere domani dopo la frenata di Torino prima della pausa per le nazionali in campo.

La giornata è completata dal successo casalingo della Fiorentina, cui basta un gol di Babacar per avere ragione del Bologna di Donadoni. La viola sale così a 51 punti, a tre lunghezze dal Milan. Bene anche il Cagliari, che ipoteca la salvezza con il successo esterno a Palermo (1-3). Spettacolare 2-2 invece tra Torino e Udinese, con bomber Belotti ancora a segno. Chiude la zona salvezza, detto del punto casalingo del Pescara, con il balzo del Crotone che fa il colpaccio a Verona contro il Chievo. La salvezza è ora più vicina per i calabresi, terzultimi a 17 punti a cinque lunghezze da un Empoli che non riesce a fare punti. Tutto è dunque ancora aperto.

RISULTATI:

SASSUOLO-LAZIO 1-2

ROMA-EMPOLI 2-0

TORINO-UDINESE 2-2

CHIEVO-CROTONE 1-2

FIORENTINA-BOLOGNA 1-0

GENOA-ATALANTA 0-5

PALERMO-CAGLIARI 1-3

PESCARA-MILAN 1-1

NAPOLI-JUVENTUS 2/4 20,45

INTER-SAMPDORIA 3/4 20,45

Classifica: Juventus 73, Roma 68, Napoli 63, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 41, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 13

foto da: calcioweb.eu

Cosimo Cataleta