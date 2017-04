Serie A, il resoconto della 33esima giornata

NAPOLI, 23 APRILE - Domenica pomeriggio ricca di colpi di scena quella della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio per 2-2 del Napoli con il Sassuolo, nelle partite delle 15 oltre alla goleada della Lazio contro il Palermo e alle vittorie di Torino ed Udinese, da segnalare l’ Empoli corsaro a San Siro ed il Crotone che ha espugnato Marassi.



LOTTA EUROPA LEAGUE – Continua la rincorsa europea della Lazio di Simone Inzaghi, che travolge il Palermo con il punteggio di 6-2. Biancocelesti scatenati in avvio di gara: nei primi 26 minuti trafiggono cinque volte il portiere rosanero Fulignati, grazie alla doppietta di Immobile ed alla tripletta di Keita Balde. Nella ripresa il Palermo accorcia le distanze con due reti di Rispoli, al primo ed al settimo minuto di gioco, ma si tratta di un fuoco di paglia. I biancocelesti restano infatti saldamente in controllo del match, e siglano il parziale tennistico con il giovane Crecco, al 91’.

Dopo la sconfitta di ieri dell’Inter per mano della Fiorentina, cadono anche i rossoneri in casa con l’Empoli. L’undici di Martuscello, reduce dalla vittoria esterna nel derby al Franchi di Firenze, supera infatti gli uomini di Montella con il punteggio di 2-1 e mette una serie ipoteca sulla permanenza in massima serie. Mchelidze su assist di El Kaddouri prima, Thiam poi, portano i toscani sullo 0-2. Inutile la rete dell’ex Pescara Lapadula nel finale. Rossoneri fermi al sesto posto a quota 58, con due lunghezze di vantaggio sull’Inter. Lazio invece che ritorna al quarto posto, a +1 sull’Atalanta ma a -7 dal Napoli.

META’ CLASSIFICA – Vince e convince il Torino di Mihajilhovic, che al Bentegodi di Verona supera il Chievo con il punteggio di 3-1. Dopo una prima frazione di gara conclusasi sullo 0-0, nella ripresa i granata vanno in vantaggio dopo 7’ con Ljiaic, che capitalizza l’assist di Iago Falque. Passano cinque minuti e Zappacosta, subentrato a De Silvestri, sigla il raddoppio con un eurogoal in seguito ad una respinta della difesa clivense. Al 65’ è l’intramontabile Pellissier ad accorciare le distanze, ma non basta. Iago Falque segna la terza rete ad un quarto d’ora dallo scadere ed archivia la pratica.

Vittoria interna per l’Udinese di Del Neri, che sconfigge per 2-1 il Cagliari. Nel primo tempo Thereau fallisce dal dischetto l’opportunità di fare 1-0. Nella ripresa però, i friulani passano con Perica e Angella. Di Borriello la rete del 2-1 (sedicesimo centro stagionale).

ZONA SALVEZZA – La vittoria dell’Empoli mette nei guai il Crotone. La squadra di Nicola, nonostante la terza vittoria in quattro gare, resta ancora a -5 dai toscani, quando mancano solo cinque giornate al termine. A Marassi è comunque la Sampdoria ad aprire le danze, con la rete del solito Schick al 20’. I pitagorici nel secondo tempo ribaltano la partita con Falcinelli e Simy, resistendo poi all’assalto finale doriano e conquistando tre punti che, quantomeno, consentono ancora di sperare nella salvezza.

Chiuderanno il quadro della 33esima giornate le partite tra Juventus e Genoa (stasera alle 20,45) e tra Pescara e Roma, in programma per la serata di domani.

Paolo Fernandes