Serie A, il resoconto della 37esima giornata

NAPOLI, 21 MAGGIO – Trentasettesima giornata di campionato finora ricca di goal ed emozioni. La Juve è campione d’italia, Milan in Europa League. Si salva il Genoa che supera il Torino. Si deciderà invece all’ultima giornata la lotta per l’accesso diretto alla Champions League tra Roma e Napoli e la sfida salvezza tra Empoli e Crotone.



GLI ANTICIPI- Nella giornata di ieri la Roma ha superato il Chievo in un pirotecnico 3-5. Al doppio vantaggio dei Clivensi targato Castro e Inglese rispondono El Shaarawy e Salah nel primo tempo. La ripresa è un assolo giallorosso: ancora il Faraone e poi Salah fanno 4-2. In chiusura Edin Dzeko segna la quinta rete per la Roma ed Inglese trova la doppietta personale. Da segnalare, il simpatico siparietto ad inizio gara con Francesco Totti, ormai prossimo al ritiro, che ha scherzato con il giovanissimo Vignato del Chievo, classe 2000. Generazioni a confronto.

Nell’altra gara di sabato, il Napoli ha liquidato la Fiorentina con il punteggio di 4-1. Dominio incontrastato degli uomini di Sarri, avanti subito con Koulibaly, rapido a ribadire in rete un’incornata di Hamsik. Al 36’ Insigne fa 2-0, con un preciso rasoterra che spiazza Tatarusanu. Nella ripresa si scatena Mertens: il folletto belga supera due volte l’estremo difensore viola. Per la Fiorentina, goal della bandiera siglato da Josip Ilicic.LOTTA SALVEZZA- Sembrava, fino a sette giornate fa, decisamente chiuso il capitolo salvezza. L’incredibile rimonta del Crotone, arrestatasi solo oggi sul campo della Juventus, e le performance sotto tono di Genoa ed Empoli hanno tuttavia riaperto la lotta per la permanenza in massima serie.Il grifone, sorprendentemente invischiato nella lotta per non retrocedere, ha superato per 2-1 il Torino di Mihajlovic tra le mura amiche, evitando così di doversi giocare la salvezza sul difficile campo della Roma nell’ultima giornata di campionato. Di Rigoni e Simeone le reti, una per tempo, che consentono ai rossoblù di navigare in acque tranquille. Per i granata a segno sullo scadere Adem Ljajic.Discorso salvezza rimandato all’ultima giornata invece per l’Empoli di Martuscello. L’undici toscano infatti non è riuscito ad evitare la sconfitta al Castellani, dove è stato battuto per 1-0 da un’Atalanta fresca di conquista dell’Europa League. Agli orobici basta una rete del Papu Gomez al 13’ del primo tempo, bravo a capitalizzare l’assistenza di Freuler. Empoli dunque che volerà a Palermo per l’ultima di campionato, decisiva ai fini della permanenza in massima serie.MILAN IN EUROPA LEAGUE. LE ALTRE – Deulofeu, Honda e Lapadula strapazzano il Bologna nel secondo tempo, e consentono ai rossoneri di allungare a +4 sui diretti avversari della Fiorentina. Ad una giornata dalla fine, il ritorno in Europa è realtà per gli uomini di Montella. Entrambe le formazioni che si contenderanno la Coppa Italia sono infatti già qualificate per le competizioni europee, rendendo di conseguenza il sesto posto in campionato l’ultimo utile per accedere alle competizioni continentali.Nell’ultima giornata davanti al pubblico amico, l’Udinese di Del Neri ha pareggiato una gara estremamente nervosa con la Sampdoria. A Thereau risponde Luis Muriel su rigore. Tre espulsi nel corso della partita, due per i friulani (De Paul e Danilo) ed uno per i doriani (Muriel). Goleada Sassuolo invece al Mapei Stadium. Nei primi 12 minuti di gara, Manganelli Berardi e Politano portano sul 3-0 i padroni di casa. Al 25’ Sau accorcia le distanze per i sardi, ma nove minuti più tardi Borriello insacca nella propria porta. Si va al riposo sul 4-1. Nella ripresa, l’ex Foggia Iemmello e Matri siglano la quinta e sesta rete, rendendo inutile il goal di Ionita.I POSTICIPI – In serata la Lazio ospiterà l’inter di Vecchi, ormai proiettato alla prossima stagione dopo un’annata deludente, mentre domani sera andrà in scena la sfida tra le già retrocesse Pescara e Palermo. Il campionato volge al termine, ma gli ultimi novanta minuti potrebbero regalare ancora verdetti sorprendenti.

Foto: mediapolitika.com