Serie A, Inter - Milan 2-2. Finisce con il pareggio di Zapata al 97' il primo derby "cinese"

MILANO, 15 APRILE - Finisce 2-2, come all’andata, il primo derby “cinese” della storia tra Inter e Milan. Un match che ha ricalcato lo stesso andamento di pochi mesi fa, con l’Inter questa volta vittima dei minuti finali, quando ormai il risultato sembrava scritto.

A partire bene però sono i rossoneri, che sfiorano il gol già nel primo minuto di gioco, sfruttando un errore di Gagliardini e qualche distrazione di troppo da parte della difesa dell’Inter. Handanovic salva su Deulofeu mentre Bacca non trova la porta da pochi passi. La squadra di Montella continua a sfruttare le tante indecisioni della difesa nerazzurra e va ancora vicina al vantaggio prima con Sosa, sul quale Handanovic compie un grande intervento, e poi con Suso, che centra il palo da posizione defilata.

L’Inter prova a reagire e trova il vantaggio un po’ a sorpresa con Candreva al 36’, bravo a passare alle spalle di De Sciglio e a battere Donnarumma. A questo punto la squadra di Pioli cresce con Joao Mario e Perisic a far valere il loro strapotere fisico. È proprio dai piedi dell’esterno croato che nasce il raddoppio al 44’; l’ex Wolsfburg va via agevolmente a Calabria e serve una palla d’oro a Icardi, bravo a trovarsi smarcato sul secondo palo e a siglare la rete del 2-0 che manda i padroni di casa al riposo con il doppio vantaggio.

Ad inizio ripresa l’Inter continua a spingere con uno scatenato Perisic, che si rende pericoloso un paio di volte ma non riesce a impensierire Donnarumma. Al 66’ il Milan si fa vedere con Deulofeu, che fa partire un destro all’angolino, sul quale è ancora strepitosa la reazione di Handanovic. Pioli è costretto a togliere un esausto Perisic e inserisce Eder. All’83’ Romagnoli dimezza lo svantaggio con un tap-in in mischia e regala dieci minuti di fuoco.

Le squadra si allungano e il tecnico dei nerazzurri rinuncia anche a Candreva per inserire la velocità di Biabiany e sfruttare i tanti spazi lasciati dal Milan. Montella si gioca il tutto per tutto con una formazione molto sbilanciata. Nel finale Orsato allunga il recupero e al 97’ Zapata trova la rete del pareggio proprio allo scadere. Il colombiano sfrutta un calcio d’angolo deviato per battere handanovic e far esplodere di gioia i settori occupati dai tifosi rossoneri.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calcionews24.com)